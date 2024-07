Uil ' patente a crediti fino a 100 punti così è inutile'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Unache non farà chiudere nessuna impresa, anche quando questa contravvenisse gravemente a norme su salute e sicurezza sul lavoro". È quanto dichiarato, dopo l'incontro al ministero del Lavoro nel corso del quale è stata illustrata la bozza del decreto ministeriale attuativo della, la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, e il segretario nazionale della Feneal-Uil, Stefano Costa. "Si riconosconoa 100alle imprese - spiegano -, il che non porterà alla sospensione della, per decurtazione dei, neanche in caso grave di strage di lavoratori". .