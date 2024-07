Tramvia il progetto di fattibilità Confermato il tracciato del 2021

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Via libera della giunta comunale, per quanto di propria competenza, alditecnico economica della linearia 2.2 Aeroporto - Sesto Fiorentino. L’approvazione arriva dopo una lunga serie di atti che hanno portato anche ad una variazione del percorso rispetto a quello previsto inizialmente con la scelta del passaggio lungo via della Pace e il conseguente spostamento del deposito, inizialmente previsto all’interno del polo scientifico e tecnologico, nell’area dell’ex canile confinante con il Centro di meccanizzazione delle Poste. Ilprevisto è quello già annunciato nelche aveva suscitato polemiche per la mancanza di fermate all’interno del campus universitario ad eccezione di quella del Liceo Agnoletti e che dovrebbe mettere in comunicazione anche una serie di punti e ‘servizi’ nevralgici: da Peretola la linea farà un tratto interno lungo viale XI agosto arriverà a Castello dove girerà costeggiando la ferrovia trovando poi l’ex canile, dove appunto sarà realizzato il deposito, attraverserà quindi via Pasolini arrivando nella fascia di territorio oggi non urbanizzata fra via Pasolini e via della Pace per poi arrivare alla fermata del nuovo liceo Agnoletti nel campus ed entrare infine, con una sorta di inversione a U in via Neruda.