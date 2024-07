Sospetti su Le Pen Inchiesta sui fondi per la campagna 2022

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) di Marta Ottaviani Per Marine Le Pen, la leader dell’estrema destra francese, non è decisamente una settimana fortunata. Domenica sera ha dovuto prendere atto del fatto che il risultato elettorale che doveva rappresentare un trionfo, si è trasformato in una disfatta, con il suo Rassemblement National scivolato in terza posizione e superato addirittura dal partito del presidente Macron. Ieri è arrivata la seconda batosta. La Procura di Parigi indaga sui finanziamenti illeciti durante ladel, quando proprio la Le Pen sfidò Macron nella riconferma all’Eliseo, uscendone sconfitta. I magistrati hanno aperto ufficialmente l’lo scorso aprile, quando dalla Commissione nazionale dei conti delle campagne elettorali e dei finanziamenti politici è arrivata una segnalazione di presunte irregolarità.