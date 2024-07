Salone della Csr sfide e contraddizioni al centro della XII edizione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – ‘Sfidare le’: questo il temadodicesimadelCsr e dell?innovazione sociale, in programma all?Università Bocconi di Milano dal 9 all?11 ottobre, con oltre 100 eventi suddivisi per aree tematiche e 260 organizzazioni protagoniste. La giornata del 9 ottobre sarà dedicata in particolare all?ambiente, il 10 ottobre il tema principale sarà l?impegno nei confronti delle persone ecomunità, l?11 ottobre il focus sarà sulla governance. Ilpunta a superare il numero dei partecipantiscorsache ha visto 4.600 presenze e 9.000 connessioni da remoto. La tre giorni milanese sarà, anche quest?anno, una palestra dove potranno confrontarsi diverse realtà, condividendo le esperienze positive ma anche le difficoltà incontrate, così come è accaduto nel corso dell?anno con il Giro d?ItalaCsr 2024, partito da Torino a febbraio e conclusosi a Genova a giugno, che ha visto oltre 200 relatori e 2.