Patuelli sesto mandato Confermato presidente dell’Abi per acclamazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Antonioè stato rieletto per, l’Associazione bancaria italiana, dal neoeletto consiglio, che si è riunito ieri a Roma dopo l’assemblea annuale, accogliendo l’indicazione unanime formulata dal Comitato esecutivo e portandoper la sesta volta al vertice dell’Associazione. Felicitazioni per la nomina disono giunte dal mondo civile, economico e associativo ravennate. "Esprimo le mie più sincere e sentite congratulazioni – dichiara il sindaco edella Provincia di Ravenna Michele de Pascale – per la rielezione di Antonioper il: un riconoscimento senza precedenti" che "rappresenta per Ravenna motivo di profondo orgoglio". Inoltre, sottolinea De Pascale, "va riconosciuto alil più vivo apprezzamento per il lavoro complesso che ancora una volta viene chiamato a compiere in un momento così delicato e che sono certo saprà svolgere con l’autorevolezza e la competenza che gli sono universalmente riconosciute".