Meteo emergenza caldo in Italia | bollino arancione in 13 città e giallo in 12

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Con l’anticiclone africano che è tornato a far sentire i suoi effetti sull’, è scattata l’allertain tantedella Penisola. Secondo il bollettino del ministero della Salute, che elabora le previsioni per 27ne, nella giornata di mercoledì 10 luglio saranno 13 quelle dae 12 da. Nello specifico, il(livello 2) indica condizionirologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.Leggi anche: La Nato giura: “L’Ucraina non perderà la guerra”. Pronta la difesa aerea (Patriots dall’) Mercoledì 10 luglio è previstoin 13ne: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.