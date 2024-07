L' indifferenza basca nei confronti della Spagna finalista a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I golnella semifinale dei campionatipei contro la Francia, visti dal Casco Viejo di Bilbao, sono stati la più fisica rappresentazione del concetto di incidentale tra un pintxo e una caña tostada. Un po’ di risate, applausi contenuti per Lamine Yamal, e tutto torna come prima; così come al gol di Randal Kolo Muani, tutte e tutti gli avventori sollevano il sopracciglio verso lo schermo, ma poi tornano alle proprie incombenze. Ladi Luis de la Fuente entusiasmerà il restopenisola, ma in Biscaglia continua a non attecchire dove si scia sul selciato, complice la pioggia: adolescenti maghrebini con la maglia del locale Athletic Club, pochi ragazzini bilbaini addobbati con la Roja. I baschi tifano a scoppio ritardato, si accorgono dopo che laha segnato: nessuna bandiera nazionale ai balconi, ogni tanto qualche ikurriña English style.