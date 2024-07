Italia un’auto con troppi aspiranti guidatori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Alla sinistra non basta mettersi insieme. Poi insieme bisogna anche governare. Ed è questo il problema. Se a tenere uniti partiti che la pensano in maniera diversa è solo la colla di non darla vinta agli avversari, guidare il Paese è difficile. Si può discutere delle differenti sensibilità e delle difficoltà di rapporti nel centrodestra. La Lega vuole l’autonomia differenziata, mentre Forzae Fratelli d’sono molto più tiepidi. Tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini non c’è un grande feeling e probabilmente Antonio Tajani sull’Europa non ha le stesse idee dei partner di governo. Tuttavia, anche con visioni diverse su singole questioni, il centrodestra resta una coalizione compatta, che sui grandi temi, dalla giustizia all’economia, dal Fisco alla Salute, la pensa in maniera identica.