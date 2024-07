Infermieri sottopagati dall’Asl scatta la denuncia di Fp Cisl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lucca, 10 luglio 2024 – La chiamano “attività aggiuntiva“ ma aglidel Pronto soccorso “aggiunge“ ben poco in termini di ricadute in busta paga. A scoprire l’arcano èfunzione pubblica Pistoia, Lucca, Massa Carrara: l’attività aggiuntiva viene pagata al ribasso. Il Segretario dellaFp Tn Enzo Mastorci è preoccupato e si rivolge anche alla politica locale e agli ordini professionali degliperché intervengano sulla grave situazione. Per far capire cosa sta accadendo, riferisce il SegretarioFP Enzo Mastorci, occorre fare alcune premesse. “Le Strutture di Pronto Soccorso della nostra ASL (oggi si parla di quelle della provincia di Lucca), sono a rischio tenuta, la situazione è incandescente. Nel mese di maggio 2023 è arrivato un positivo ed importante segnale dalla Regione Toscana – prosegue Mastorci – con l’approvazione di una delibera di Giunta, la n.