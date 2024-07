Il presidente della Federcalcio francese | Deschamps rimane abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il giorno dopo l’eliminazioneFrancia agli Europei, ilha concesso un’intervista a L’Équipe. Ha confermato la permanenza di Didier. Questa squadra “ha ancora margini di miglioramento” el’uomo giusto, nonostante le critiche. Diallo: «La carriera dialla guidanazionale è eccezionale» Come giudichi questo Europeo per la Francia? «I risultati sono generalmente positivi in ??quanto è stato, la semifinale. Non dovremmo mai banalizzare un risultato del genere. Raggiungere la final four è la dimostrazione di una prestazione di alto livello che dimostra che la squadraresta competitiva e rientra nell’élite delle grandi nazioni del calcio.