Il gladiatore 2 è un sequel del primo film? Ecco qual è il collegamento tra i due film

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il2 è di fatto unde Ilperrché è a tutti gli effetti una prosecuzione del kolossal che rese famoso Russell Crowe nell’ornai lontano 2000. Il nuovodi Ridley Scott, in uscita nelle sale a novembre 2024, infatti, ha come protagonista Lucio Vero, il bambino del, ora cresciuto e trasferitosi in Numidia ormai da anni, inviatovi dalla madre Lucilla, a salvaguardia della propria incolumità. Catturato dal tenace generale romano Marco Acacio, Lucio tornerà a Roma comema dovrà cercare di riacquistare la libertà I legami di questocon ilnon si limitano però alla presenza di vecchi personaggi (a tornare sarà anche il senatore Gracco di Derek Jacobi ) o alle somiglianze di trama; è lo stessotrailer, rilasciato il nove luglio, a stabilire una continuità, laddove in una scena Lucilla dona a Lucio l’anello che Massimo le aveva dato in pegno anni prima.