Il 18enne aggrappato su un treno per 100 km | la follia della sfida social train surfing

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un ragazzo di 18 anni, residente in provincia di Ancona, ha rischiato la vita facendo la challenge nota come «», che prevede di aggrapparsi a unin corsa. Il giovane ha percorso ben 100 chilometri rimanendo attaccato alla coda di unIntercity, il direttissimo Civitanova Marche-Pescara, facendosi fotografare e filmare. Questo folle e rischioso viaggio è durato per tutto il tragitto ed è avvenuto circa una ventina di giorni fa, ma è emerso solo recentemente. La sua pericolosa impresa è iniziata a Civitanova. Giunto a Pescara, il ragazzo ha tentato di scendere dal, cadendo però tra le rotaie e battendo la testa. Un ferroviere lo ha notato barcollante tra i binari e ha chiamato il 118. Dopo essere stato medicato al pronto soccorso, il giovane ha riportato solo un’abrasione e pochi altri danni.