Gol cojones trofei | Milan perchè Morata è l’attaccante che ti serve

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’Inter si è già mossa a gennaio, puntellando la rosa. La Juventus si candida a regina del mercato. Il Napoli con Conte sta mettendo su una squadra interessante. E il? Bella domanda. I rossoneri sono un po’ in ritardo e il silenzio che gravita intorno alle operazioni di mercato dei rossoneri rischia di spazientire i tifosi. Il timore è quello di veder aumentare il gap con le dirette concorrenti. Nelle ultime ore però, l’accelerata per Alvaroalha dato una scossa all’ambiente. Il calciomercato rossonero passerà, soprattutto, dall’acquisto del nuovo attaccante e un colpo come quello di Alvaropuò spostare gli equilibri anche se i tifosi rossoneri, di bocca buona, avrebbero preferito altro. Proviamo a convincerli delsiacheal