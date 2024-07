Fedez è un amico ma di quello che fa non sono responsabile La politica dialoghi coi giovani rapper Sanremo 2025? Conti mi è simpatico | Emis Killa c’è

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un po’ emozionato, ma anche soddisfatto.ha presentato nella sua Vimercate il concerto-evento che si terrà il 2 settembre 2024 a Fiera Milano Live per festeggiare quindici anni di carriera. Tantissimi gli ospiti sul palco con lui per EM15: Sfera Ebbasta, Rhove, Neima Ezza, Massimo Pericolo, Paky, Jake La Furia, Kid Yugi e J-Ax, a cui si aggiungono anche Salmo, Lazza e Geolier. “Ma ci saranno anche altri nomi e una sorpresa che forse nemmeno diremo e che apparirà sul palco”, ha promesso. “SUUN PROBLEMA DI PERCEPITO” – Sulla presenza di, con cui ha duettato per “Sexy Shop”, ancora non si sa nulla ma è quasi certo che l’ex marito di Chiara Ferragni farà di tutto per esserci. Anche solo per ringraziarlo di essere rimasto al suo fianco nonostante i recenti casi di cronaca, legati al pestaggio al personal trainer Iovino e a certe frequentazioni discutibili: “è un caro, ma diche fa non