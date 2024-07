Dissenso e protesta pacifica criminalizzati in tutta Europa | la denuncia di Amnesty Cucchi | Ddl Sicurezza spaventoso segnali da regime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Criminalizzazione dele della, leggi repressive, uso eccessivo o non necessario della forza, arresti e procedimenti arbitrari, restrizioni ingiustificate o discriminatorie. E anche l’uso crescente di tecnologie di sorveglianza invasive, che portano a una sistematica erosione del diritto dire. Questo è il quadro emerso da un nuovo rapporto curato daInternational, presentato in Senato nel corso di una conferenza stampa, insieme alla senatrice di Avs, Ilaria. Il rapporto, intitolato “Poco tutelato e troppo ostacolato: lo stato del diritto diin 21 stati europei“, mostra come inil diritto di manifestaremente sia sotto attacco “poiché le autorità statali stigmatizzano, criminalizzano e reprimono sempre più le persone che manifestano in modo pacifico imponendo restrizioni ingiustificate e punitive e ricorrendo a mezzi sempre più repressivi per soffocare il”, si spiega.