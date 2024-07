Diritti tv Serie B scelto produttore per le gare | duro comunicato contro fake news

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Caos suitv dellaB. La Lega del campionato cadetto è intervenuta, attraverso unstampa, per difendere la propria immagine “riservandosi di adire alle vie legali in una fase delicata per la vendita deitv, a fronte di articoli che immancabilmente escono a ridosso delle assemblee, probabilmente per disturbare e intralciare il percorso di assegnazione“. Si apre così la nota della LegaB in merito alla scelta del, che sarà la società francese EMG, per le partite del campionato a partire dalla prossima stagione. “La Lega B precisa che la scelta della produzione televisiva per il prossimo triennio, non più rinviabile vista la complessità e l’imminenza dell’inizio della nuova stagione, è stata attuata dopo un’attenta analisi di benchmarking che ha coinvolto tutti i maggiori soggetti a livello nazionale“, si legge ancora nella nota.