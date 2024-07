Digestore e inceneritore si faranno Tolentino rischia di averli entrambi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Le rassicurazioni del direttore generale del Cosmari Brigitte Pellei sulanaerobico cozzano con i pareri pubblici di emeriti professori universitari. Nessuno crede più alla favoletta secondo cui la tecnologia permette di realizzare, senza impatti, qualsiasi cosa". Il portavoce provinciale di Europa Verde Sandro Bisonni ribadisce che si sta invece "pianificando di realizzare due impianti molto impattanti, ilanaerobico e l’regionale a. In merito all’il direttore ha dichiarato che non risulta attualmente una modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti: un’affermazione che lascia basiti" prosegue Bisonni. Con la delibera di giunta 160 del 2022 alla mano, ricorda che la "Regione ha approvato il documento di “definizione di obiettivi della pianificazione e di modalità operative per l’aggiornamento e l’adeguamento del Prgr“, a cui sono seguiti tavoli tecnici istituzionali e la pubblicazione del progetto sull’aggiornamento del Prgr.