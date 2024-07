Così Merk investe sulla Puglia Parla Annalisa Calvano premiata a Bari

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Durante la prima edizione degli Healthcare Awards, istituita da Formiche e Healthcare Policy per celebrare l’eccellenza e l’impegno di istituzioni e imprese nel campo della salute, Merck ha ricevuto il premio “Health in Italy”. Presente in Italia con attività di R&S, produzione e distribuzione, da oltre 350 anni guida l’innovazione e lo sviluppo tecnologico del Paese. Inha sede uno dei principali siti manifatturieri del gruppo, responsabile della produzione dell’intero portfolio biotecnologico. “La nostra storia è partita oltre 30 anni fa – ha dichiarato, direttrice dello stabilimento di Modugno –di Merck – la conferma della qualità del lavoro che stiamo facendo è quello che spinge la compagnia a continuare a investire nel territorio.