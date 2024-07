Chi è Ana Garcés Jana ne ‘La Promessa’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In onda da più di un anno su Canale 5, “La promessa” è una soap opera spagnola trasmessa per sostituire nei cuori dei telespettatori “Il segreto” che ha fatto compagnia, per anni, al pubblico del pomeriggio. Attualmente in onda – anche nel periodo estivo – ha fatto da traino a “Pomeriggio 5” nei mesi scorsi. Tra i protagonisti anche Ana, l’interprete di. Conosciamo meglio l’attrice. La carriera e la vita privata di AnaAnaè un'attrice e modella spagnola nata il 9 maggio 2000 a Valladolid, nella comunità di Castilla y León (Spagna). Nota per aver interpretato il ruolo della protagonista Mariana "" Expósito nella telenovela La Promessa, nel 2018 ha seguito un corso di recitazione presso l'Accademia delle Arti dello Spettacolo di Bratislava.