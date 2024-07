Cagliari trovati indumenti ed effetti personali riconducibili a Francesca Deidda la 42enne scomparsa a maggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)edsono statinel corso dell’ampio rastrellamento in corso nella zona compresa tra Sinnai e San Vito (neltano), nel punto in cui si è agganciata per l’ultima volta la cella del telefonino della donna. Laa metàa San Sperate, un piccolo comune nel sud Sardegna. Pochi giorni fa la Procura diha chiesto e ottenuto il fermo per il marito della donna, Igor Sollai, camionista di 43 anni: è accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Entrambi vivevano in un’abitazione di San Sperate, a circa 20 chilometri da: l’appartamento ora è sotto sequestro. Tracce della donna sono state trovate non lontano dal Ponte Romano.