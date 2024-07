Alex Marangon svolta nelle indagini | Colpito per calmarlo da uno dei partecipanti al rito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 luglio 2024)sarebbe stato ucciso da uno deial. Questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti impegnati nell’indagine sulla morte del barman 25enne, avvenuta la notte tra il 29 e il 30 giugno. Nessuna pista esterna, nonostante l’organizzatore delAndrea Zuin detto «Zu» continui a sostenere l’opposto. Non ci sono al momento persone iscritte al registro degli indagati, ma per gli investigatori la soluzione non sarebbe lontana.Leggi anche: ClioMakeUp annuncia la fine del matrimonio con Claudio: «Stiamo affrontando una crisi»scorse ore, tutti ialhanno fornito la loro versione agli investigatori, compresi i due «curanderi» di cui si erano perse le tracce.è stato ucciso con colpi al capo dati con un sasso o un bastone, prima è stato anche preso a calci e pugni sul torace.