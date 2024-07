A Stefano Dal Bianco il premio Viareggio-Rèpaci per la poesia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 - ÈDalcon Paradiso (Garzanti) ad aggiudicarsi ilper ladella 95° edizione delletterario. Lo annuncia la giuria presieduta dal giornalista, saggista e storico Paolo Mieli, che tornerà a riunirsi nelle prossime settimane per decretare il vincitore per la saggistica tra Pierluigi Battista con I miei eroi (La nave di Teseo), Francesco Gambino con In sala con il diritto (La nave di Teseo) e Vincenzo Trione con Prologo celeste (Einaudi). Il prossimo appuntamento in calendario è venerdì 26 luglio alle 21.30 sul Palco della Felicità in Piazza Mazzini a, dove gli autori dei libri finalisti, in dialogo con la giuria, presenteranno al pubblico le loro opere.