WWE | In arrivo una nuova voce al tavolo di commento direttamente dalla ESPN

(Di martedì 9 luglio 2024) Attualmente, Michael Cole e Pat McAfee formano il team didi RAW, mentre Corey Graves e Wade Barrett sono le voci di SmackDown. Ma con i grandi cambiamenti inper entrambi gli show nei prossimi mesi, quando Raw passerà a Netflix e SmackDown verrà trasmesso su USA Network, pare che la WWE abbia pensato ad unaaldi. Aria di cambiamento Il New York Post ha riportato la notizia che Joe Tessitore disi unirà alla WWE nel 2024 come parte del team di. Tessitore combinerà il suo ruolo con la compagnia con il suo attuale lavoro cone ABC, dove è un broadcaster per il football universitario e la Top Rank Boxing. Tessitore sarà a capo di un team di tre persone con Barrett e Graves, lasciando intendere che sarà il nuovo annunciatore principale di SmackDown.