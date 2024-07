Willy il nostro podcast | l’ex don sotto inchiesta E la verità di un indagato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Ferrara, 9 luglio 2024 – La settima – penultima – puntata del, ‘Branchi, l’ultima’, parte con l’per calunnia che vide imputato don Tiziano Bruscagin, accusato di aver chiamato in causa la famiglia Gianella (il padre e i due figli) quali presunti responsabili dell’omicidio di Vilfrido. E mentre nessuno dei tre mai è stato coinvolto nell’dal 1988 a oggi e, lo diranno a chiare lettere le indagini, contro di loro non è mai stata riscontrata nessuna responsabilità, Bruscagin prima venne condannato per calunnia e poi assolto in Appello, con la seconda sentenza che diventò definitiva perché mai impugnata. Ma sono tanti i dettagli che nel corso della puntata emergeranno attorno alla vicenda, con testimonianze – una in particolare che ricorderà l’ultimo pomeriggio diBranchi e una sua strana paura – molto importanti.