Travolto da un treno il corpo sbalzato a decine di metri di distanza | traffico interrotto

(Di martedì 9 luglio 2024) Dramma lungo la Genova – Ventimiglia, un uomo è morto dopo essere statoda unall'alba tra Varazze (Savona) e Cogoleto (Genova). Ancora da capire cosa sia successo, mentre è mistero sull'identità dell'uomo e sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti per chiarire la dinamica dei fatti. L'accaduto ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria lungo la tratta interessata e Trenitalia ha annunciato che i treni intercity e regionali in Liguria potrebbero subire ritardi superiori ad un'ora. Trenitalia comunica che i treni Intercity e regionali in Liguria possono registrare ritardi superiori a un'ora, i treni regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso.