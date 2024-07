Tragedia in vacanza 15enne resta paralizzato per un’assurda banalità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Terribile incidente inper unrimasto irrimediabilmente ferito a causa di un tuffo in acqua. Le foto strazianti mostrano uno studente in “stato vegetativo” in ospedale dopo essersi lanciato da un molo ed essere atterrato a faccia in giù in acqua. Jack Dolan, 15 anni, è rimastodopo il tragico incidente del 23 giugno. L’adolescente, che aveva tentato di lanciarsi dal molo di Margate davanti agli amici e alla fidanzata, è atterrato “a faccia in giù sull’acqua”, poi è rimasto sott’acqua per otto minuti prima di essere tirato fuori da un kayakista di passaggio. Ma a quel punto era già in arresto cardiaco. È stato poi trasportato in elicottero al King’s College Hospital di Londra, dove la risonanza magnetica ha rivelato gravi danni cerebrali.