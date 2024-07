Targhe Tenco 2024 Paolo Benvegnù vince per il Miglior Album L' amore è una delle poche libertà che ci rimangono

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Sono stati comunicati i vincitori. Per ilin assolutocon “È inutile parlare d'”, un titolo volutamente paradossale. “Non è affatto inutile parlare d'– aveva confessato l'artista all'uscita del disco - perché questo sentimento è l'unica forma diche ci rimane, anche se la tecnologia sta arrivando all'estremo controllo di ogni cosa e tra 20 o 30 anni ci piloteranno anche il pensiero. Per quanto riguarda i consumi, già lo stanno facendo, e andremo sempre di più verso la coercizione solo nel nome di ciò che è utile, perché misurabile, perché ha una forma. L'unico nostro scampo – spiega- è rifugiarci nell'irrazionale, e cosa c'è di più irrazionale dell', oggi l'unica nostra via d'uscita davvero fuorilegge e sovversiva? Pensiamoci: è impermeabile alle leggi economiche, alla borsa; non sta nel bianco o nel nero, ma nelle sfumature, ma nel non detto, nel silenzio.