Serie B la Lega sui diritti tv | Assegnazione che tutela i club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) LaB prende posizione dopo l’deitv per il prossimo triennio dellaBKT. Questo è quanto si legge in una nota, in risposta alle voci uscite negli ultimi giorni in cui veniva messo in dubbio il percorso didella produzione televisiva delle gare: “Notizie fuorvianti, volte a compromettere l’operato dellaB, che intende chiarire e difendere la propria immagine, riservandosi di adire alle vieli in una fase delicata per la vendita deitv, a fronte di articoli che immancabilmente escono a ridosso delle assemblee, probabilmente per disturbare e intralciare il percorso di. La scelta, non più rinviabile vista la complessità e l’imminenza dell’inizio della nuova stagione, è stata attuata dopo un’attenta analisi di benchmarking che ha coinvolto tutti i maggiori soggetti a livello nazionale.