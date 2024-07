Selettività alimentare nei bambini | cos’è e 10 consigli per genitori di picky eaters

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 9 luglio 2024) “Ma fino a ieri mangiava tutto!”. “Non c’è modo di fargli mangiare le verdure”. “Proprio non ne vuole sapere di inserire alimento a piacere”. Laneiè la croce di moltissimi, che si ritrovano a dover affrontare l’opposizione dei loro piccoli di fronte a certi cibi o a intere categorie di alimenti. In alcuni casi, il rifiuto di mangiare alcuni sapori o consistenze può rischiare di influenzare la dieta e il benessere nutrizionale dei, rendendo importante capire le sue cause e trovare strategie efficaci per gestirla.la? Laneiè una condizione comune caratterizzata dal rifiuto di molti alimenti e dalla preferenza per un numero limitato di cibi.