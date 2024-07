Ragazzo si tuffa nel canale Muzza nel Milanese e non riemerge | ricerche in corso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Un dramma che si è consumato all’improvviso, in pochi secondi. Unsi èto nele non è più riemerso. L’incidente è avvenuto a Cassano d’Adda, nel, nel pomeriggio di martedì 9 luglio. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto e hanno avviato le operazioni di ricerca e socdel giovane, coordinando le operazioni con un elicottero e due sommozzatori, squadre di terra e specialisti del socacquatico. Sono in arrivo ulteriori unità di soc, compresi alcuni sommozzatori specializzati.Leggi anche: Meteo, caldo estremo, bollino rosso in 7 città: quali sono Soltanto due giorni fa, in prossimità delera stato recuperato il corpo dell’operaio Claudio Togni, caduto il 28 giugno da una passerella mentre stava lavorando alla chiusura di una diga di sbarramento.