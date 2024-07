Qualiano incendio in corso in zona Cardinale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)inin; ennesimo rogo avvenuto laddove da tempo segnaliamo la necessità di interventi Ancora un, ancora in. Sono mesi che lo andiamo dicendo e anche questa volta i cittadini abitanti indovranno respirare veleni dovuti alla combustione dei rifiuti. Come si vede dalla immagine ci sono i resti semidistrutti e bruciati di rifiuti di ogni genere tra cui quelli che sembrano essere resti di pneumatici oltre che di immondizia. A questo punto ci chiediamo se non debba intervenire l’ARPAC per i rilievi del caso e constatare che non vi siano gli estremi per porre in essere altre misure di sicurezza. Al momento non sappiamo se l’abbia addirittura origine dolosa o meno sta di fatto però che complice l’incuria e l’assenza di controllo altri veleni sono stati riversati nell’aria.