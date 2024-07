Piazza San Magno si spoglia Abbattuti i bagolari malati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Vittime dello stress ambientale, ieri mattina sono statii tre alberi ormai morti, tre, che spuntavano dalla "piastra" che caratterizzaSan. L’annuncio era arrivato circa un mese fa, dopo che gli esperti che si occupano del patrimonio verde cittadino avevano verificato le condizioni degli alberi in questione, e ieri si è infine giunti alla rimozione degli alberi. "Abbiamo atteso qualche tempo per intervenire in maniera così drastica - aveva spiegato Angelo Vavassori, che per Amga si occupa della gestione del verde cittadino -. ma malgrado i tentativi di cura inon ce l’hanno fatta: avevano già da tempo evidenti segni di sofferenza e gli interventi messi in atto non hanno cambiato la situazione. Gli alberi sono ormai disseccati e morti: le cause di questa situazione sono da riportare non a patologie particolari, ma a uno stress fisiologico, noi lo chiamiamo "il colpo apoplettico" degli alberi, che li ha portati a morire in breve tempo".