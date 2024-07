Paura sul volo Bologna-Istanbul | cede il motore destro interrotto il decollo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Sono stati attimi diquelli vissuti il 7 luglio 2024 poco dopo le 19:25 a bordo di un aereo della THY Turkish Airlines, in fase didall’aeroporto die diretto a(Turchia). Il Boeing 737-800 THY Turkish Airlines, registrato TC-JZF inTK-1326 stava accelerando per ildalla pista 12 diquando l’equipaggio haildopo che il(CFM56) aveva ceduto. L’aereo ha rallentato in sicurezza da circa 90 nodi sopra il suolo, ha abbandonato la pista ed è tornato al piazzale. Un passeggero ha segnalato dal finestrino che almeno 3 pale del ventilatore erano state viste piegate e danneggiate. Dopo l’ispezione del, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ilè stato cancellato e i passeggeri sono stati riprenotati su altri voli.