Nuova viabilità scontri e veleni | Stop attacchi avanti col progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) "Sindaco, giunta e partiti di maggioranza portinoildelladi Impruneta, rispettando il piano di mandato". È una nota dura e decisa quella sottoscritta dalla coalizione Impruneta Riparti formata da Pd, Psi, M5S, Sinistra Civica Ecologista e Coraggio di Cambiare. Non è piaciuta la convocazione di un’assemblea pubblica per ieri sera tardi da parte di un gruppo di commercianti, artigiani e cittadini per protestare contro la pedonalizzazione di piazza Buondelmonti e laa senso unico in tutto il centro storico. Si tratta, dicono dalla coalizione di maggioranza, "della decisione unilaterale di alcuni rappresentanti dei negozianti di Impruneta di interrompere il dialogo con l’amministrazione comunale e pone una serie di questioni che richiedono una riflessione generale".