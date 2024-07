Morte Erika Boldi | l’ultima telefonata poi il buio La mamma | È stata gettata nel fiume

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024)non è morta per annegamento. Il corpo della giovane ventiseienne è stato ritrovato senza vita e senza vestiti nelle griglie di una chiusa delTartaro, a Vigasio. La comunità è sconvolta, mentre gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulle ultime ore di vita della ragazza., descritta come una persona con problemi di droga, potrebbe esserecoinvolta in brutti giri. Le indagini sono condotte dai carabinieri della sezione investigativo scientifica, sotto la guida del tenente colonnello Stefano Mazzanti. Ladi, che aveva tentato più volte di convincerla a disintossicarsi, è distrutta dal dolore e chiede disperatamente di sapere cosa è accaduto alla figlia. “Ditemi come è morta mia figlia”, è il suo grido di dolore.