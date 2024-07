Milly Carlucci la lieta notizia sulla figlia dopo le nozze

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 9 luglio 2024) Personaggi tv., lale. Camilla Patrizia, classe 1954, è una conduttrice televisiva, autrice televisiva ed ex attrice italiana. La sua notorietà è esplosa negli anni novanta grazie alla conduzione di celebri programmi di Rai 1 come Scommettiamo che?, Festival di Sanremo, Luna Park, Fantastico, Pavarotti & Friends e Ballando con le Stelle. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 1985 e ha due figli. La sua principessa in questi giorni è convolata ae ora avrebbe espresso anche un bellissimo desiderio. (le foto) Leggi anche: Angelina Mango, lei va tra il pubblico ma accade l’impensabile: gesto choc di un fan al concerto (VIDEO) Leggi anche: Chiara Ferragni sul volo EasyJet, scoppia la bufera Leggi anche: Teo Mammucari rompe il silenzio sul ritorno in tv: dove e quando lo vedremo Leggi anche: Nina Moric, il nuovo amore è il famoso di Canale 5: di chi si tratta, laleLa nota conduttrice tvè sposata dal 1985 con Angelo Donati, dal quale ha avuto due figli: Angelica e Patrick Donati.