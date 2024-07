Marvel’s Wolverine la co-autrice ha lasciato Insomniac Games per unirsi a CD Projekt RED

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 9 luglio 2024)ha perso proprio in questi giorni la co-di, visto che Mary Kenney ha deciso dialle fila di CDRED dopo cinque anni di militanza presso il team di sviluppo americano. A condividere questa novità è stata direttamente Kenny attraverso il proprio profilo LinkedIn, annunciando di averil team di sviluppo appartenente ai PlayStation Studios perallo studio polacco a cui dobbiamo The Witcher e Cyberpunk 2077. Leggiamo il messaggio condiviso da Mary Kenney in queste ore (riportato da PlayStation LifeStyle): “Rivelo senza ulteriori indugi che è giunto il momento di annunciare il nuovo lavoro! Difatti oggi è stato il mio primo giorno come Scrittrice Senior presso CDRED.