Le polverine che insegnano ai giovani a sniffare sono arrivate in Italia Genitori attenzione sembrano cocaina e fanno male

(Di martedì 9 luglio 2024) Viviamo un mondo sempre più strano e per certi versi folle, nel quale svolgere il proprio compito dista diventando ogni giorno più difficile. Perché anche per le madri e i padri più attenti e responsabili è difficile stare al passo con le continue follie introdotte, nemmeno a dirlo, soprattutto dalla Rete e dai social. Ora è il turno di “sniffy“. Che non è un pupazzetto per bambini come magari farebbe pensare il nome, ma una polvere, del tutto somigliante alla, che da qualche mese va di gran moda in Francia e che ora è arrivata anche in. Grazie a Internet, è possibile ricevere questa “novità” direttamente a casa. Il problema non è di poco conto per diverse ragioni, tanto che il Ministro della Salute di Parigi Catherine Vautrin ha dichiarato di voler vietare questo prodotto.