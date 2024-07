Lazio Noslin si presenta | Baroni tra i motivi della mia scelta Voglio vincere tanti trofei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) “Sono molto contento di essere un giocatore. Ritrovareè importante per me, è stato uno deiper i quali ho scelto questo club. Sono felice di avere la sua fiducia, spero di conquistaresuccessi insieme a lui. Ho grandi obiettivi con questa maglia, soprattutto a livello europeo“. Con queste parole, Tijanisi èto come nuovo giocatore, nel contestozione ufficiale. L’attaccante olandese ritrova dunque Marco, suo tecnico anche durante l’esperienza all’Hellas Verona, citato dal calciatore stesso tra ibiancoceleste. Inoltre,ha rivolto un pensiero ai tifosi: “Ho bisogno che mi supportino perché ho bisogno di loro per essere la miglior versione di me stesso e“.