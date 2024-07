La tragedia di Yasmine la bimba morta in piscina Si indaga sui soccorsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) La Spezia, 9 luglio 2024 – Il quadro dell’inchiesta non è ancora completo quindi soltanto nelle prossime ore il capo della Procura spezzina Antonio Patrono e il pubblico ministero Maria Pia Simonetti apriranno il fasciolo di inchiesta inserendo i nomi degliti per la morte della piccola, la bambina di Sestri Levante che si è spenta all’ospedale "Gaslini" di Genova. Gli inquirenti attendono la conclusione dell’informativa dei carabinieri della stazione di Sesta Godano che agiscono per competenza territoriale supportati dai colleghi del comando provinciale. I militari da giovedì scorso stanno visionando i filmati e ascoltando i testimoni della, in particolare il bagnino in servizio alla"Fulli" di Sesta Godano e le tre educatrici che erano addette al controllo dei 25 bambini mentre giocavano in acqua.