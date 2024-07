La rissa sul Volo Ryanair | cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024) Il 3 luglio 2024, unin partenza da Malta e diretto a Stansted è stato teatro di una violentatra due passeggeri, scatenata da un banale litigio per un posto vicino al finestrino. L’episodio, ripreso da altri passeggeri, ha causato un ritardo di due ore e ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla gestione del comportamento dei passeggeri durante i voli. Crediti: Ansa- VelvetMagDettagli dell’Incidente Il conflitto è iniziato quando un passeggero britannico ha impedito a un passeggero americano di accedere al proprio posto vicino al finestrino. La situazione è rapidamente degenerata in uno scambio di insulti e successivamente in unafisica, con i due uomini che si sono presi a pugni davanti agli altri passeggeri esterrefatti.