La polveriera del Beccaria Materasso a fuoco | evacuata un’intera ala Arrivano 44 nuovi agenti

(Di martedì 9 luglio 2024) di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO Non c’è pace per il carcere. Per la terza volta in due mesi, glidella polizia penitenziaria sono stati costretti a fronteggiare l’ennesimo momento di tensione innescato da un incendio. Una tensione che non accenna a calare, anche se ieri sono entrate in servizio 33 nuove guardie carcerarie (altre 11 si aggiungeranno tra oggi e domani) inviate nella struttura di via dei Calchi Taeggi a rinforzare un organico cronicamente carente e per di più falcidiato a fine aprile dall’inchiesta della Procura che ha portato all’arresto di tredicie alla sospensione di altri otto per i presunti casi di maltrattamenti e torture su alcuni detenuti dell’istituto di pena minorile. Il caos è scoppiato attorno alle 22 di domenica, quando un recluso del secondo piano ha appiccato ilcon un accendino aldella cella e ad altri effetti personali.