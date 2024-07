Jasmine Paolini da sogno! Prima italiana in semifinale a Wimbledon E' tutto incredibile

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 luglio 2024) AGI - Continua la corsa disui prati londinesi di. La 28enne toscana ha battuto oggi Emma Navarro ed è approdata alle semifinali del singolare femminile, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Club. La tennista azzurra, numero 7 del mondo e settima favorita del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale la statunitense, numero 19 del ranking Wta e 17 del tabellone, col punteggio inequivocabile di 6-2 6-1 in meno di un'ora di gioco. Quasi perfetta oggi. Inl', ladi sempre nelle prime 4 a, sfiderà la croata 28enne Donna Vekic, numero 37 del ranking Wta, oggi vincitrice al terzo set contro la neozelandese Lulu Sun, contro cui partirà favorita.