Il mondo del calcio ricorda Vialli per il suo 60 compleanno | Sempre con noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) A un anno e mezzo dalla sua scomparsa, ildelha volutore Gianluca, che oggi avrebbe compiuto 60 anni. “BuonLuca” ha scritto Roberto Mancini, suo ex compagno di squadra con cui ha anche condiviso la splendida cavalcata che ha portato alla vittoria dell’Europeo a Wembley. Sono poi arrivati i messaggi di tante sue ex squadra, dalla Juventus al Chelsea, passando per la Cremonese. Anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha voluto dedicare un pensiero all’ex calciatore, scrivendo sui social: “Oggi Gianlucaavrebbe festeggiato il suo sessantesimo. Un grande campione, dentro e fuori dal campo, che ha segnato la storia delitaliano. Il suo ricordo, la sua passione e i suoi insegnamenti continuano a vivere ancora oggi.