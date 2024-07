Il giallo del pusher ferito Il coltello insanguinato è di uno dei militari fermati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Sono in carcere uno a Varese, l’altro a Busto Arsizio, i due carabinieri, arrestati nel pomeriggio di sabato con l’accusa di tentato omicidio, dopo l’accoltellamento di un extracomunitario, all’addome, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, in una zona boschiva nota per lo spaccio, in via Rosselli a Castiglione Olona. Lo straniero che non sarebbe ancora stato identificato, è ricoverato all’ospedale di Circolo a Varese, dove ha subito due interventi chirurgici, la prognosi resta riservata. Una vicenda sulla quale c’è assoluto riserbo e aspetti importanti su cui fare chiarezza. Oggi entrambi gli indagati, uno in forza alla compagnia di Luino, l’altro alla stazione di Malnate, saranno sentiti dal gip in sede di convalida e forse potrebbero fornire chiarimenti fondamentali, a cominciare dal motivo per cui fuori servizio e senza alcun ordine che giustificasse la loro presenza nei boschi della droga, si trovassero invece in quella zona a Castiglione Olona.