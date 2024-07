Ha simboli religiosi da tutto il mondo | La mia collezione di croci cresce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Ladidel poeta pendolare Alessandro Grecchi, di Caselle Landi, continua ad aumentare, aggiunti quattro pezzi. "Ho raggiunto oltre 220 varianti grazie ad una recente donazione, ringrazio tutti gli amici che mi stanno aiutando e li invito a continuare a farlo, vorrei che la mia raccoltasse ancora" commenta il collezionista soddisfatto. "Dal 7 luglio ci sono altri quattro pezzi che arricchiscono le mie vetrine in casa – racconta –. Un mio collega mi ha portato duedalla Santa Casa di Loreto e la mia compagna me ne ha portate altre due: una dal Santuario del Bambino di Praga e una dalla cattedrale di Santo Stefano di Budapest. Mi rendo conto che questa per me, sia diventata quasi una mania, ma non riesco a fare a meno di ricercare la Croce in ogni angolo dele approfitto dei miei amici e familiari per averne sempre più pezzi.