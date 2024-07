Guerra al Tar per un pugno di voti | La minoranza ha fatto male i conti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) La sindaca di Usmate, Lisa Mandelli e la maggioranza di centrosinistra smontano il ricorso al Tar dell’opposizione che ha chiesto di ricontare le schede che hanno assegnato a lei la vittoria alle elezioni. "È la Corte d’Appello che nomina i presidenti di seggio, non noi – spiegano la prima cittadina e i consiglieri –. Per vincere basta un voto in più, noi ne abbiamo presi 43. La verità è che gli elettori hanno deciso di darci ancora fiducia". Affondo senza sper il centrodestra che da settimane "mette in dubbio la legittimità dello spoglio". "E invece la gente ha scelto dinuare a credere in un Comune che guarda avanti e di sostenere una squadra di uomini, donne, giovani, in cui esperienza e nuove energie si sono proposte a viso aperto con l’obiettivo dinuare a costruire una comunità unita e inclusiva".