Fiesole capitale della cultura Parte la candidatura per il 2027

(Di martedì 9 luglio 2024) Quanto potesse essere strategico quel colle, con vista sulle vallate sottostanti, lo capirono bene gli etruschi che tra l’VIII e il IV secolo a. C. vi si stabilirono dando vita a una città che nei secoli sarebbe stata contesa, ma anche arricchita di grandi bellezze architettoniche e civiltà.. A lungo combatterono con i romani che finirono per prevalere, demolendo molte delle costruzioni etrusche, tra cui anche le mura, sostituendole con edifici in stile romano, fra cui le terme e l’anfiteatro, ancora straordinario. Ma lo splendore dell’antico colle è proseguito nel tempo, e se ispirò Leonardo da Vinci per tentare il suo primo volto, altrettanto fece con le nobili famiglie fiorentine del Rinascimento che scelsero le pendici fiesolane per costruire le loro sontuose ville di campagna.