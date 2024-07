Estate in forma anche dopo i 50 anni | i 10 consigli del Longevity Coach

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Un’ine pieni di energiai 50. È quello che si augurano tutti, soprattutto le donne in menopausa che spesso si trovano a “soffrire” l’più che a godersela. Tutta colpa dello scompenso ormonale che inizia in premenopausa, in genere intorno ai 40, per culminare con le vampate, i dolori articolari, l’insonnia e altri sintomi tipici delle over 50. Ne abbiamo parlato con il Dottor Filippo Ongaro,ed ex medico degli astronauti all’Agenzia Spaziale ESA, che ha appositamente formulato alcuni preziosia questo proposito. Vitamina D, raccomandazioni aggiornate su come e quando integrarla Xe longevitài 50«L’è la stagione perfetta per prendersi cura del nostro benessere e predisporre un percorso personalizzato pro-, basato sulla combinazione di dieta bilanciata, nutraceutica, attività fisica e qualità del sonno.