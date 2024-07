Emma Marrone shock | la dichiarazione bollente sconvolge tutti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 9 luglio 2024)lasciasenza parole: dapprima la confessione intima hot, poi il desiderio di maternità e l’attacco Una delle cantanti più famose ed apprezzate d’Italia. Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, vera e propria foriera di talenti, fino alla vittoria del Festival di Sanremo. Senza dimenticare i milioni di dischi venduti nel corso degli ultimi anni. Ci riferiamo naturalmente ad, una delle cantanti leader assolute della musica pop italiana. La bellissima cantante salentina è amata anche per le sue dichiarazioni spesso sopra le righe, in polemica anche con il governo. Molto attiva per quanto riguarda i diritti delle donne, si è spesa in prima persona per combattere la violenza sul genere femminile. E non si è mai sottratta alla polemica, anche quando attaccata dagli haters.